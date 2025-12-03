La venganza es guinda

Híjole, pues dicen que, para rencores, los de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien se dejó abrazar por la ira y se le oyó advertir a los diputados de su partido que ni por error se les ocurriera votar a favor de los proyectos de presupuesto de los nueve estados donde no gobierna la 4T, pues, dijo, ellos no apoyaron el presupuesto de la Federación. “Lo que no puede pretender la oposición es votarle en contra el presupuesto de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y luego pensar que, en sus entidades federativas donde ellos gobiernan, nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”, comentó una revanchista Alcalde. Nos dicen que con base en lo anterior, el mensaje enviado a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Coahuila, sin importar el partido de origen es uno: ¡agárrense!

