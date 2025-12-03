México defiende ante la OEA el asilo como derecho irrenunciable

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la delegación mexicana reafirmó su postura a favor del asilo diplomático, tras los recientes desencuentros con Perú por la concesión de asilo a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Luz Elena Baños, representante de México ante el organismo, destacó que la decisión de otorgar asilo fue tomada bajo los principios del derecho internacional, en particular la Convención de Caracas de 1954, y como parte de la “tradición humanista” del país para proteger a personas que enfrentan persecución política.

En este sentido, dejó en claro que dicho espacio no era el adecuado para discutir o evaluar la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como, la convención de Caracas, pues aseguró que “no se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento”.

Por lo cual, llamó a que el conflicto diplomático que existen entre México y Perú respecto al asilo, no se aborde durante la sesión extraordinaria del organismo pues dijo, no se puede asumir la función de revisar un tratado internacional.

“La figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana en el sistema interamericano. Históricamente, nuestra región en general, y México en particular, hemos estado siempre a la vanguardia en el ejercicio de este derecho que está arraigado en nuestra profunda vocación humanista”, aseguró.

Finalmente, la delegación subrayó que México seguirá firme en su vocación de proteger a personas vulnerables y perseguidas, manteniendo su política exterior basada en los valores de soberanía, dignidad y respeto al derecho internacional.

