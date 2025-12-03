ONG plantea a Bruselas respaldar plan de seguridad de México

ELEMENTOS del Ejército arriban a Michoacán, en el marco del plan de paz y seguridad impulsado por la Presidenta Sheinbaum, el pasado 10 de noviembre.

El International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental que asesora sobre prevención y resolución de conflictos armados a las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y el Banco Mundial, incluyó a México en su Lista de Vigilancia Otoño 2025, donde sugirió que Bruselas respalde la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en aras de consolidar la alianza comercial con nuestro país frente a las presiones arancelarias de Estados Unidos.

EL DATO: LA ONG destacó que, bajo el mando de CSP, las Fuerzas Armadas detuvieron a más de 32 mil sospechosos ligados al narco e incautaron 245 toneladas de droga hasta octubre.

“Con México bajo presión por parte de EU, para que imponga medidas más agresivas contra el narcotráfico, Europa se encuentra en una buena posición para apoyar al país en la creación de instituciones y programas de seguridad pública que luchen contra la violencia”, señaló el informe.

Además, argumentó que, a medida que se fortalezcan los lazos económicos, “podría haber más campo para ampliar las áreas de cooperación”.

“Es el momento oportuno para profundizar los lazos. México y la UE están dispuestos a establecer mejores relaciones económicas, entre otras cosas, para protegerse de la volatilidad de la política comercial estadounidense. Bruselas y Ciudad de México están cada vez más cerca de ratificar un nuevo acuerdo bilateral en el que el comercio es un componente central”, agregó.

SU MANEJO diplomático (de Sheinbaum) de Washington y su defensa de la soberanía mexicana le han ayudado a obtener índices de aprobación que se encuentran entre los más altos del mundo INTERNATIONAL CRISIS GROUP Informe



El ICG elogió la gestión de la mandataria federal en dos sentidos: en primer lugar, por mantener firme su estrategia de seguridad desde las causas, aún con la exigencia de un enfoque más combativo y militar por parte de EU y, en segundo, por defender la soberanía mexicana sin entrar en conflicto con Donald Trump.

“Con firmeza y astucia, Sheinbaum ha logrado, hasta ahora, esquivar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer elevados aranceles o intervenir militarmente si no se detiene la migración y el tráfico de fentanilo. Su manejo diplomático de Washington y su defensa de la soberanía mexicana le han ayudado a obtener índices de aprobación que se encuentran entre los más altos del mundo para un jefe de gobierno en ejercicio”, destacó.

No obstante, observó que la Presidenta de México tiene un desafío importante con Trump en la presidencia, ya que “la amenaza interna que representan los grupos criminales no ha desaparecido, lo que significa que es probable que la Casa Blanca redoble sus exigencias de un enfoque más combativo y basado en la fuerza que produzca resultados inmediatos. Por lo tanto, el equilibrio conseguido por Sheinbaum enfrenta una dura prueba”.

De esta manera, el ICG enlistó una serie de recomendaciones para que los Estados miembros de la UE respalden a México: Respaldar los esfuerzos de Sheinbaum para crear una unidad especializada de inteligencia e investigación, dirigida por civiles, proporcionando asistencia técnica y formación. Alentar el interés del gobierno mexicano en una reforma penitenciaria, abogando por la ampliación de los programas de rehabilitación, en particular aquellos dirigidos a mujeres, e iniciativas para prevenir el reclutamiento y la reincidencia de jóvenes infractores no violentos que cumplen condenas de prisión.

Ofrecer formación y asistencia técnica al Poder Judicial mexicano para reforzar los conocimientos de los jueces recién elegidos en el desarrollo de juicios, en particular los relacionados con el crimen organizado. Instar al gobierno de Sheinbaum a crear mecanismos independientes de rendición de cuentas para identificar casos de corrupción y abusos por parte de las fuerzas militares y policiales y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para supervisar a las instituciones de seguridad y justicia involucradas en la lucha contra el crimen organizado.

14 Mil agentes se desplegaron para reforzar la frontera

En entrevista con La Razón, Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que la recomendación del ICG debe entenderse en sus justos términos.

“International Crisis Group es una ONG, por lo que no tiene ningún rol en la Unión Europea ni frente a ninguna instancia gubernamental”, señaló.

Recordó que este tipo de organismos actúan como grupos de análisis y consultoría, pero sus pronunciamientos no obligan a los gobiernos ni a los órganos supranacionales. Por ello, una posible respuesta de la UE a la recomendación del ICG sería meramente política.

“Se trata de un grupo de expertos que hacen una sugerencia. Pero es una sugerencia que no necesariamente es vinculante”, dijo. Además, advirtió que ese tipo de llamados, “por lo general, no necesariamente implica que de parte de la Unión Europea vaya a haber un posicionamiento al respecto”.

El académico explicó que, aun si la UE optara por atender el exhorto, el efecto sería más simbólico que práctico. “Sería un posicionamiento de respaldo público, pero no tendría mayores implicaciones a nivel práctico”, afirmó.

Subrayó que una declaración de esa magnitud tendría que surgir del Parlamento o la Comisión Europea, organismos que requieren amplios consensos entre países que, en su mayoría, mantienen relaciones estrechas con EU.

Finalmente, en este contexto de las tensiones políticas entre México y Estados Unidos, con otros analistas, el académico apuntó que parte del discurso estadounidense, en particular durante periodos electorales, suele tener un fuerte componente de estrategia comunicativa.