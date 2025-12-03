En lo general

Pese a protestas de agricultores, la Cámara de Diputados avala la Ley de Aguas

Con 328 votos en pro, 131 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas

Por:
Claudia Arellano

El Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas, pese a las protestas y el rechazo de agricultores.

La votación quedó de la siguiente manera:

  • 328 votos a favor
  • 131 en contra
  • 5 abstenciones

Ahora, comenzó la discusión en lo particular, la cual se espera que dure hasta la madrugada del jueves 4 de diciembre del 2025, ante la presentación de casi 300 reservas.

Previo a la votación de la Ley de Aguas, la diputada de Morena, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, aseveró que el dictamen es el -legado- que necesita el pueblo mexicano sobre el uso y saneamiento del recurso hídrico del país.

Además, acusó a la oposición de no haber leído el dictamen, debido a que refieren la existencia de textos normativos que no existen. Asimismo, expuso que el dictamen incorpora la facultad al Estado de otorgar volúmenes de agua, poniendo un freno a la corrupción.

