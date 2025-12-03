¿Qué autopistas permanecen cerradas por las protestas de este 3 de diciembre?

Continua cierre total de circulación en la carretera San Luis Rio Colorado - Mexicali.

Transportistas y productores agrícolas mantienen bloqueos y cierres viales en diversas autopistas y carreteras del país, como parte de una movilización nacional en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

¿Cuáles son las principales vías afectadas?

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional carreteras los cierres o bloqueos confirmados este miércoles incluyen:

Autopista Guadalajara – Colima

Carretera libre La Barca – Atotonilco

Carretera libre Irapuato – Guadalajara

Libramiento Sur de Guadalajara

Puebla – Orizaba, a la altura de Palmarito Tochapan

Carretera Raudales de Malpaso – El Bellote

Carretera La Tinaja – Cosoleacaque (cierre parcial)

Carretera Ciudad Victoria – Matamoros

Autopista Acatzingo – Ciudad Mendoza

Autopista México – Puebla (afectación en ambos sentidos por presencia de manifestantes)

Autopista Isla – Acayucan

Autopista Agua Dulce – Cárdenas

Autopista Durango – Mazatlán

Carretera Tapanatepec – Talismán

Carretera Ciudad Cuauhtémoc – Osiris

Además, la movilización incluye una caravana de tractores proveniente de estados como Veracruz, Puebla y Tlaxcala con destino a la capital, lo que podría generar congestión en accesos a la Ciudad de México.

Estas son algunas de las Alternativas viales y recomendaciones

Ante la inestabilidad en varios tramos carreteros, las autoridades han recomendado:

Consultar los reportes en tiempo real de CAPUFE o las autoridades locales antes de salir.

Planear rutas alternativas : optar por carreteras libres si los accesos principales están cerrados.

Salir con anticipación , prever sobretiempos y “colchón” ante posibles demoras o bloqueos nuevos.

En caso de dirigirse a la CDMX, especialmente cerca de la zona de la Cámara de Diputados, prever congestión por la caravana de tractores.

¿Por qué estos bloqueos?

La jornada de bloqueos forma parte de las protestas de agricultores y transportistas en rechazo a la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual —según los manifestantes— afecta sus derechos al uso del agua, pone en riesgo las actividades agrícolas y no considera pozos u obras hidráulicas con registro irregular.

Grupos organizados como la Alianza Agrícola en Defensa del Agua, acompañados por transportistas, han anunciado que continuarán movilizándose y mantendrán presión hasta que sus demandas sean escuchadas.

Las autoridades se mantienen alerta, advierten que podríamos ver más bloqueos en las próximas horas o días.

Además, la llegada de la caravana de tractores a la capital y las marchas previstas cerca del recinto legislativo podrían complicar aún más la circulación en la ciudad.

