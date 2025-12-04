Harfuch y Trevilla en Michoacán

Acudieron puntualmente a la cita que tenían en Michoacán los secretarios de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y de la Defensa, Ricardo Trevilla, nos comentan. En la entidad tuvieron encuentros para dar seguimiento a las líneas que establece el Plan Michoacán. En uno de ellos, en Uruapan, estuvieron presentes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la alcaldesa, Grecia Quiroz. En éste se revisaron indicadores relacionados con el plan específico para el municipio. Otra reunión tuvo lugar en Morelia. La de ayer, nos recuerdan, fue la tercera visita que realiza García Harfuch a la entidad en menos de dos meses. Esto, en reacción a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, el 19 de octubre, y el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre. Sobre ambos crímenes, ha trascendido, se podría presentar información en breve. Pendientes.

