No pocos recordaron ayer que no hace mucho el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, armó una expulsadera de militantes de viejo cuño por criticarlo y no cerrar filas en torno a su dirigencia. Y es que resulta que ahora al otrora partidazo que hoy encabeza el campechano le sacaron la tarjeta roja de la Internacional Socialista, agrupación global de agrupaciones de izquierda, actualmente encabezada por el presidente español Pedro Sánchez. El argumento del comité de ética de la IS son las “acciones” de ese partido, reportó el diario El País. El caso es que vinieron a la mente las expulsiones de Alito, porque ya el tricolor respondió con una carta en la que, como en su momento hicieron sus críticos, acusa venganza, corrupción, represión, falta de transparencia, oportunismo, prepotencia, intransigencia y arbitrariedad. En este caso de la presidencia de Sánchez, a la que, advierte, denunciarán en varios países. Machetazo a caballo de Alito, ¿o cómo era?

