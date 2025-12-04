Nuevo Consejo Presidencial

Con la novedad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum citó ayer a 18 de los más importantes empresarios del país a Palacio Nacional. Esto, nos comentan, para crear el nuevo Consejo de Inversión Nacional. El grupo está integrado por Carlos Slim, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Alejandro Bailleres, José Antonio Fernández, José Antonio Chedraui, Juan Pablo del Valle, Pablo del Valle Perochena, Salvador Daniel Kabbaz, Alejandro Soberón y Pablo Chico Hernández, Álvaro Fernández Garza, Carlos Hank, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso y Gisselle Morán Jiménez. Nos dicen que sorprendió que en dicho evento y en el anuncio del aumento salarial y del plan para legislar la jornada de 40 horas, no estuvo presente el presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora. ¿Pos de quién fue la omisión?, se preguntan algunos que no lo vieron en la foto.