Sheinbaum se reunirá con Trump este viernes

Este viernes se prevé que se lleve a cabo la primera reunión presencial entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La mandataria mexicana explicó que aprovechará su asistencia al sorteo de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Washington, para reunirse no sólo con el republicano, sino también con el primer ministro de Canadá, Marck Carney, al ser estos tres países sede de esta justa deportiva.

Durante su conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se tratará de un breve diálogo que sostendrá por separado con cada uno.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento con el presidente Trump y otra con el presidente con el primer ministro Carney”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó que después del evento deportivo también contempla sostener un encuentro con mexicanos que residen en Estados Unidos.

En cuanto a su viaje, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esta ocasión sí utilizará un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar a tiempo al evento y después regresar al país para encabezar la movilización a la que se ha convocado este sábado, con la que se “celebrará” la llegada de la 4T al país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR