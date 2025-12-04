Un antipremio para Fayad

Nos dicen que hay que avisarle al actual embajador de México en Noruega, Omar Fayad, que fue acreedor de un galardón que quizá no lo haga sentir tan orgulloso. Aun cuando ya quedaron atrás los días en que fue gobernador de Hidalgo, los mismos días en que desfilaba orgulloso con la bandera del PRI, se nos notifica que apenas el mes pasado el decimoprimer Congreso Peatonal de la organización ciudadana Liga Peatonal, otorgó a Fayad y a su obra faraónica Puente Atirantado y Glorieta 24 horas de Pachuca el antipremio al peor proyecto de movilidad. Nos explican que lejos de convertirse en un símbolo de orgullo hidalguense, como se supone que tenía que ser, la historia ha demostrado todo lo opuesto, entre sobrecostos, caos vial y cientos de accidentes que, se acusa, ha provocado una de las principales arterias de la capital del paste. Uf.

