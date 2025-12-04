Van los LeBarón contra ley de aguas: tienen 64 concesiones y 86 pozos

El integrante de la familia LeBarón, en protesta contra la Ley de Aguas, el pasado 26 de noviembre, en Chihuahua.

La familia LeBarón, que ha ejercido un fuerte activismo en contra de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales —que prevén la eliminación de privilegios y mayor regulación del recurso hídrico cedido a privados—, cuenta con 150 concesiones para explotar, con un volumen de 47 millones 502 mil 957.50 metros cúbicos (m3) de agua subterránea en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dichas concesiones están distribuidas en 64 títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento. Las constancias de libre alumbramiento son registros que solían permitir la extracción de agua subterránea sin necesidad de una concesión, siempre y cuando se notificara a Conagua; sin embargo, a partir de 2013, esta figura fue suspendida; ahora, las aguas subterráneas en zonas no declaradas como de veda o reglamentadas aún pueden ser libres, pero la perforación de pozos requiere la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

El Dato: Antes del llamado a movilizarse, el FNRCM hizo un llamado público a la comunidad LeBarón a mantener la calma y estar atentos a los acuerdos con el Poder Legislativo.

Según la información oficial, de las 86 constancias de libre alumbramiento en manos de los LeBarón, 41 fueron autorizadas por Alex LeBarón cuando era titular de la Dirección Local de Conagua en Chihuahua, y su esposa, Brenda Ríos, delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre 2013 y 2015. Estos títulos representan un volumen de 24 millones 060 mil m3, es decir, el 50.65 por ciento del total de agua concesionada a la familia.

TE RECOMENDAMOS:

En tanto, de los 64 títulos de aguas nacionales, 17 fueron obtenidos a través de juicios; éstos representan un volumen total de cuatro millones 343 mil 400 m3.

Estos otorgamientos fueron autorizados por los juzgados primero, octavo y décimo de distrito en Chihuahua, que obligaron a la inscripción de los títulos con los volúmenes más altos: el primero otorgó 542 mil m3; el octavo, 900 mil y el décimo, un millón 221 mil 400 m3.

El Registro Público de Derechos del Agua indica que estos títulos son de uso agrícola; de ellos, 53 son utilizados para la siembra de nogal, pero los 97 restantes no indican el tipo de cultivo.

En el contexto de las movilizaciones campesinas, Adrián LeBarón acusó que no se respetaron los acuerdos de confianza que se habían establecido entre el sector y los legisladores.

“Esto se trataba de tenernos confianza, de trabajar juntos por el campo, porque el agua sí fuera aprovechada por quienes trabajan día a día, sol a sol, por dar vida al campo, y decidieron ser omisos”, escribió en un pronunciamiento en redes sociales.

En ese contexto, comentó que se mantendrían los cierres inpulsados por los sectores inconformes a las reformas y no se dará marcha atrás a las movilizaciones.

“Como campesinos, agricultores, gente que vive para y por el campo, no nos vamos a dejar. Tenemos cerrados los cruces y no vamos a ir para atrás. Quieren votar rápido la ley como si escondieran algo o les urgiera vulnerar los acuerdos, pasarlos de noche, pero hoy México sí está atento, estamos atentos y firmes en nuestras decisiones”, expresó.

El llamado provocó que productores de estados como Baja California y Zacatecas emprendieran marchas para cerrar puentes internacionales. En el paso del puente Zaragoza-Ysleta, un grupo de personas colocó maquinaria agrícola para obstruir el tránsito a decenas de automovilistas; sin embargo, en el transcurso del día se rehabilitó parcialmente la circulación.

Aprueban reforma en materia hídrica entre tensiones y presuntos ‘albazos’

› Por Claudia Arellano

La mayoría morenista aprobó reformas a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con lo que se expide una nueva Ley General de Aguas, tras un extenso debate en el pleno de la Cámara de Diputados en el que la oposición acusó al oficialismo de acelerar un proceso legislativo que requería mayor debate.

Con 328 votos en pro, 131 en contra y cinco abstenciones el dictamen se avaló anoche en lo general, mientras que, al cierre de esta edición, continuaba la discusión de las reservas en lo particular, con la previsión que el debate continúe durante la madrugada. Una vez avalada, será enviada al Senado para sus efectos legales.

El Dato: El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma no afectará a comuneros o pequeños propietarios, sino a los acaparadores.

A la iniciativa, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se le hicieron más de 50 cambios antes de llegar al pleno, resultado de foros con campesinos y ganaderos inconformes; adicionalmente, diputados de Morena y de la oposición presentaron casi 300 reservas.

El propósito tiene como objetivo ordenar el régimen de concesiones, combatir el mercado negro de títulos de agua, proteger los acuíferos y reorganizar el acceso al recurso hídrico.

Entre los cambios principales que prevé la enmienda destaca la meta de erradicar la compraventa o transmisión libre de concesiones entre particulares. Bajo esta norma, los derechos de uso del agua ya no podrán transferirse como un bien privado, con el fin de evitar que grandes volúmenes queden concentrados en pocas manos.

También se incorpora —o fortalece— la figura de “responsabilidad hídrica”: se definen obligaciones claras para usuarios, concesionarios y autoridades, con medidas regulatorias que buscan un manejo más sostenible, control y sanciones para quienes cambien el uso del agua, vendan, cedan o compartan concesiones ilegalmente.

Otro punto relevante es que da prioridad al uso del agua para consumo humano y doméstico, al tiempo que busca regular el uso agrícola e industrial, con el fin de asegurar la disponibilidad del recurso y proteger los acuíferos.

A decir de la oposición, con este nuevo marco jurídico se mantienen privilegios y no se garantiza el derecho humano.

Un análisis de la Universidad Iberoamericana advirtió que las reformas propuestas no representan una transformación real del sistema hídrico mexicano. Señaló que, pese a que el paquete legislativo introduce ajustes, estos son superficiales y no corrigen las desigualdades estructurales en el acceso al agua.

Minutos antes de la discusión en el pleno, las bancadas opositoras mostraron su inconformidad ante las modificaciones que Morena planteó al orden del día, en el que incorporó la aceleración de la aprobación del dictamen sobre la Ley de Aguas, que ya había sido avalado en comisiones.

De esta manera, los diputados aprobaron con 312 votos a favor, 121 en contra y cero abstenciones, el acuerdo para modificar el orden del día de la sesión, a fin de integrar el dictamen. La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, manifestó su desacuerdo.

“No estoy de acuerdo en este fast track, no estoy de acuerdo en esta modificación; por supuesto, respeto nuestros ordenamientos internos, lo pondremos a consideración del pleno y si el pleno en su mayoría resuelve que esta orden del día se modifique y se adelante esta discusión, evidentemente llevaré la discusión con honorabilidad y con ética”, señaló.

En tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió: “Es una legislación sobre agua que quieren votar en fast track. Estamos aquí adentro de la Cámara de las y los Diputados y votaremos en contra. Afuera, haciendo uso de su derecho, decenas, cientos de campesinos acercan tractores para impedir este atraco”.

Más tarde, legisladores de las distintas bancadas expusieron sus posicionamientos. El panista Paulo Gonzalo Martínez dijo que esta ley “nació mal hecha, no resuelve los problemas de fondo y su resultado será inevitable: menos producción, más escasez, precios altos y regiones rurales quebradas”; por ello, anunció su voto en contra porque “es peligrosa, recaudatoria, centralista y dañina para millones de mexicanos. El agua de los campos, comunidades y familias no se negocia, no se regala, y no se le entrega a nadie”.

Para el priista Humberto Ambriz Delgadillo, el dictamen es clave para decidir si se protege a las familias de los productores agrícolas y pecuarios del país o si se abre la puerta al despojo de quienes trabajan la tierra. Anunció que su grupo parlamentario votaría en contra porque está a favor del campo, de la familia rural, de la seguridad alimentaria y de la defensa del principio elemental: “Si no hay agua, la tierra no vale nada”.

Hugo Manuel Luna Vázquez, de MC, recordó que después de 30 o 40 años de no tener una actualización en la legislación en materia de uno de los recursos más estratégicos de nuestra sociedad, como es el agua, el Gobierno de la República, presentó una iniciativa, pero “pensada exclusivamente para una parte del país, para las ciudades, y se olvidaba totalmente del desarrollo del país y del campo”.

Ordenamiento hídrico

Algunos puntos destacados de la reforma incluyen:

No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares.

Elimina los cambios de uso y crea un nuevo Registro Nacional del Agua.

Crea un capítulo de delitos hídricos, que se perseguirán de oficio.

Sanciona los actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites.

Castiga el desvío ilegal del flujo o cauce natural de agua.

Las penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil UMA.

Organizaciones respaldan la enmienda: Presidenta

› Por Ángel Molina

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el lunes fueron publicados diversos desplegados de organizaciones que expresaron su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Destacó que estos pronunciamientos reflejan coincidencias en torno a los objetivos de la iniciativa.

“La esencia de por qué propusimos el cambio en la Ley de Aguas Nacionales es para proteger el recurso natural; evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua; y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso”, dijo en conferencia.

El Tip: La cámara Minera de México alertó que la aprobación de la ley podría volver inviables muchas de sus operaciones.

Reiteró que la propuesta busca limitar la mercantilización de la transmisión de derechos y que en estos procesos siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Aseguró que tras los encuentros con campesinos y productores se realizaron ciertos cambios al proyecto.

“Hubo algunos cambios en los que estamos de acuerdo, que se dieron durante todo este periodo de diálogo, particularmente en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el agua para riego principalmente, en donde muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con el pozo que tenían ahí? Entonces, se hace de manera expedita la transmisión de esos derechos”, destacó.

Explicó que durante todas estas negociaciones se dialogó con asociaciones campesinas y con productores, así como con pequeños productores, “hasta con el Consejo Nacional Agropecuario; se trabajó con Concamin, con otras cámaras industriales, y se trabajó también con municipios y otras áreas”.

Sheinbaum Pardo también denunció que quienes se oponen a la reforma son “quienes tienen muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden”, al asegurar que el objetivo es transparentar y regular el uso del recurso hídrico.

Productores acusan “traición” y “engaño” con reforma hídrica

› Por Yulia Bonilla y Claudia Arellano

Mientras la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se discutía en el pleno de San Lázaro, integrantes del sector campesino protestaban contra el proyecto a las afueras del recinto legislativo, donde incluso advirtieron que llegarían hasta 600 tractocamiones más con el fin de ejercer presión para que se frenaran las modificaciones al marco jurídico, cuyo avance rumbo a su aprobación fue considerado una “traición” y “engaño” cometidos por los diputados.

Algunos representantes de sectores productivos del campo plantados afuera de la Cámara de Diputados dijeron que esta iniciativa busca controlar a los campesinos, a través de presión política por medio del acceso al agua.

“Yo no digo que no haya gente que haga mal uso del agua, pero a todos nosotros nos agrupan como si fuéramos un grupo de delincuentes; si no somos afines al partido que está en el poder, nos van a señalar”, aseguró Jesús Román.

Los campesinos, liderados por José Luis Hernández, del Frente Auténtico del Campo, advirtieron que mantendrían su protesta hasta que se retiren los cambios, especialmente el que se refiere al artículo 22 que, según ellos, impediría la transmisión de derechos de agua, afectando a ejidatarios y pequeños productores.

Además, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidió a funcionarios de Gobernación y Agricultura frenar las carpetas de investigación contra 60 productores de diversas entidades tras participar en los bloqueos carreteros.

A nivel nacional y por separado de las protestas en San Lázaro, productores agrícolas se dijeron traicionados por el Poder Legislativo, luego de que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzara en comisiones dentro de la Cámara de Diputados, donde hasta ayer se había abierto una mesa de diálogo para escuchar la inconformidad del sector con el proyecto.

Inconformes y “hartos” con la reforma de ley, organizaciones agrícolas advirtieron que perfilaban la reactivación de las movilizaciones en todo el territorio, incluso escalarlas para impactar la celebración del Mundial.

“¡Ya no más promesas vacías! Las movilizaciones han comenzado en todo el país porque el hartazgo del sector agrícola ha llegado a su límite”, señaló el Movimiento Agrícola Campesino.

Los productores acusaron a los legisladores de haberlos engañado con el debate que se abrió, al cual consideraron una “cortina de humo” para despojarlos del recurso hídrico.

“¡ALTA TRAICIÓN! Nos engañaron con supuestas 'mesas de diálogo’ que resultaron ser una cortina de humo sin sentido, mientras a nuestras espaldas se cocina una reforma que nos quita lo más vital: nuestra agua”, dijeron.

En este contexto, reclamaron y exigieron precios justos para sus productos o de lo contrario, amenazaron con impactar el mundial.

“Reclamamos y exigimos PRECIOS JUSTOS por nuestros productos y la REVOCACIÓN INMEDIATA de la reforma del agua que nos condena a la sequía y la ruina. ¡Que les quede claro a quienes toman las decisiones! Si no hay agua y precios justos, NO HAY MUNDIAL”, advirtieron.

Adrián LeBaron, quien en tiempos recientes se convirtió en uno de los opositores más marcados al proyecto de aguas, acusó que no se respetaron los acuerdos de confianza que se habían establecido entre ambas partes.

“Esto se trataba de tenernos confianza, de trabajar juntos por el campo, porque el agua sí fuera aprovechada por quienes trabajan día a día, sol a sol por dar vida al campo, y decidieron ser omisos”, dijo.

En ese contexto, comentó que se mantendrán los cierres y no se dará marcha atrás a las movilizaciones.

“Como campesinos, agricultores, gente que vive para y por el campo, no nos vamos a dejar. Tenemos cerrados los cruces y no vamos a ir para atrás. Quieren votar rápido la ley como si escondieran algo o les urgiera vulnerar los acuerdos, pasarlos de noche, pero hoy México sí está atento, estamos atentos y firmes en nuestras decisiones”, dijo.