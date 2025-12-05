La mediática reacción de una diputada

Nos dicen que la noticia de la aprobación del matrimonio igualitario en Guanajuato fue un tanto opacada por la reacción de la diputada que tuvo que leer ese dictamen. Y es que resulta que la legisladora local panista Noemí Márquez, al recibir un documento de 100 páginas que debía leer completito ante el pleno del Congreso estatal, soltó desde el corazón un: “¡No manchen!”, acompañado de varias muecas, mientras recorría para adelante y para atrás el fajo de folios como dimensionando la misión imposible. Nos cuentan que en un momento recalcó que iba en la página 9 de 100, con otra dotación de gestos de inconformidad. Y que se quejó de que pocos le estaban poniendo atención, aminorando así su esfuerzo. Los momentos, captados por la transmisión en vivo, dieron la vuelta a las benditas redes, lo que también motivó a los medios a rascar en su perfil, donde se descubrió que es hermana del exgobernador guanajuatense Miguel Márquez, mencionado, como ya se vio, como un “aguateniente” en la entidad. ¡Qué pequeño es el mundo! Uf.

