Sheinbaum en Washington

Mucha expectativa ha generado la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, donde se encontrará por primera vez con su homólogo Donald Trump. Desde anoche, nos reportan, la mandataria ya comenzaba a arrebatar simpatías, como la de la American Chamber of Commerce of Mexico, que celebró que la Jefa de Estado ya estuviera en Washington, ya que, dijo, su presencia es un importante mensaje político rumbo a la revisión del T-MEC y la integración de América del Norte. Hoy, la Presidenta sostendrá, además de encuentros bilaterales con Trump, y con su par canadiense, Mark Carney, con representantes de la comunidad mexicana que la esperan con ansias. No es por cierto la única autoridad mexicana que anda por allá, ya pasaron lista los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus. Y ya iba en camino la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, futuros anfitriones en sedes mundialistas. Pendientes.

