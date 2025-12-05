Sheinbaum, Trump y Carney acuerdan seguir trabajando juntos en temas comerciales.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que se acordó seguir trabajando juntos para temas comerciales.

Además, abordaron la oportunidad que representa organizar la Copa Mundial de Futbol 2026.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

El encuentro entre los mandatarios de los tres países ocurrió en el marco del sorteo del Mundial del 20206 y a menos de un año de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Lo acordado entre Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney representó un aliciente ante las tensiones que han aumentado sobre el tema comercial.

“Me voy muy positiva de la reunión”, afirma Claudia Sheinbaum

Antes de abordar un avión de la Defensa Nacional que la traerá de vuelta a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se trató de un encuentro del cual salió “muy positiva”.

La mandataria declaró que sostuvo una amplia conversación con ambos mandatarios, que se extendió por más de una hora, sin aclarar si fue por separado.

Consultada específicamente acerca de lo hablado con Trump, comentó que se abordaron temas diversos y el acuerdo principal es el de continuar trabajando.

“Tuvimos una reunión larga con el primer ministro Carney y el presidente Trump y su servidora. Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva de la reunión”, declaró.

También aseguró que la impresión con la que se queda el republicano es que México es un gran país, extraordinario y “que vamos muy bien”.

Refirió no haber hablado directamente sobre la revisión del tratado.

“No hablamos de eso todavía, pero fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos, vamos a seguir trabajando. Ese es el acuerdo más importante”, dijo.

Agregó que durante esta charla también recibió una invitación de Trump para que acudiera a Washington nuevamente, para la cual acordarán una fecha próxima.

Descartó haber hablado algún tema relevante durante el tiempo que convivieron previo al Sorteo Final del Mundial 2026, el cual fue el motivo principal que reunió a los tres mandatarios.

