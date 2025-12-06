Listos para ir solos… o con otros

Con la novedad de que el PRI instaló ayer su Consejo Político Nacional, acción de arranque rumbo a la, dijo el dirigente Alito Moreno, “batalla electoral”. Lo anterior con miras el próximo año a la elección del congreso en Coahuila y en 2027 a las elecciones federales. Los priistas, nos comentan, no se quieren quedar atrás luego de que, en los rumbos de la oposición, el PAN hiciera su relanzamiento hace unos días —marcando distancia hacia los priistas— y hoy Morena y sus aliados busquen mandar un mensaje de respaldo popular desde el Zócalo. Por lo pronto, en el evento realizado ayer en el auditorio Plutarco Elías Calles, Moreno Cárdenas dijo que el Revolucionario Institucional está listo y “con plena determinación” para ir solo, aunque no cierra la puerta a hacer alianzas. Llamó a priistas que se han ido y se lanzó con fuertes descalificativos contra el partido guinda. “Fuera Morena, fuera Morena”, gritaron los consejeros, mientras Alito llamaba a defender las instituciones. Ahí el dato.