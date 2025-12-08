Anuncia secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, 130 Ciberbachilleratos para 2026

Mario Delgado informó que más de 7.6 millones de estudiantes fueron valorados en la Jornada de Salud Escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó los avances de las 88 acciones programadas para 2025 en materia de construcción, ampliación y reconversión de planteles de Educación Media Superior, e informó sobre las 202 acciones previstas para 2026, cuyo objetivo es crear 150 mil espacios adicionales en bachillerato hacia 2030.

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo anunció que para 2026 se construirán 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios del país, con los cuales se avanzará hacia una educación más integral.

Resaltó que los Ciberbachilleratos serán diferentes del Telebachillerato, ya que contarán con aula de cómputo, un domo para actividades deportivas y espacios para actividades culturales. Asimismo, explicó que los contenidos serán distintos porque ya están alineados al Marco Curricular Común (MCC). “Todos forman parte del Bachillerato Nacional y además tendrán un sistema modular”.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó los avances del programa nacional “Vive Saludable. Vive Feliz”. ı Foto: Cuartoscuro

El titular de la SEP agregó que en 2026 se realizarán 202 acciones en Educación Media Superior: la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico, 52 ampliaciones en 31 entidades del país y los 130 Ciberbachilleratos, con los que se crearán 65 mil 400 nuevos espacios.

Sobre los avances de las 88 acciones de 2025, señaló que, de los 20 nuevos planteles de bachillerato, dos ya se concluyeron; 12 serán entregados este mes y seis en enero del próximo año. Respecto de las 33 ampliaciones, cinco ya concluyeron; 12 se entregarán este mes; ocho, en enero; y siete, en febrero de 2026. Indicó que la ampliación cuya construcción está por iniciar es la de Altamira, Tamaulipas.

En cuanto a las reconversiones de secundarias a bachilleratos, informó que 6 ya concluyeron; 10 se entregarán este mes; 11 más, en enero; y cuatro, en febrero de 2026. Dos concluirán en marzo y dos más en abril del mismo año.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que la transformación del nivel medio superior parte de un MCC que establece una base compartida de materias para todos los subsistemas, y permite abrir escuelas en zonas donde no existen planteles, con matrículas pequeñas que podrán crecer conforme a las necesidades locales.

Durante la conferencia matutina, Mario Delgado detalló la ampliación de espacios y mejoras en educación media superior. ı Foto: Cuartoscuro

Indicó que el sistema modular permitirá impulsar políticas de retorno para estudiantes que abandonaron sus estudios y evitar que pierdan un año escolar, ya que podrán reacomodarse dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN). Afirmó que este modelo promueve una formación integral basada en el pensamiento científico, el humanismo, el arte, la cultura y la actividad física.

Explicó que las nuevas escuelas contarán con infraestructura alineada a la Nueva Escuela Mexicana (NEM): aulas para trabajo articulado mediante proyectos de Aula, Escuela y Comunidad; áreas de cómputo con conectividad; espacios deportivos; y áreas abiertas para actividades culturales, artísticas y cívicas que fortalezcan la integración social de las y los jóvenes.

Informó que en el último ciclo escolar se abrieron nuevas formaciones en semiconductores, microelectrónica, robótica, automatización, gestión e innovación turística y electromovilidad. Añadió que se revisan programas como Enfermería y Laboratorista Clínico junto con el IMSS, la UNAM y el IPN. Además, señaló que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia contempla 90 acciones adicionales: 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 escuelas “cerca de la casa”.

