Ataque en Coahuayana

Surgió la duda entre algunos de por qué la Fiscalía General de la República, que inicialmente había señalado que investigaría el estallido de un auto-bomba en Michoacán como un acto que daría lugar al delito de terrorismo, finalmente indicó que se investiga como delincuencia organizada. Entre quienes conocen de estos temas, nos comentan que hay una diferencia y una configuración distinta en ambas conductas ilícitas, por lo que habrá que seguir el curso de las investigaciones. Nos recuerdan que en la historia del país un caso que se indagó como terrorismo fue el ocurrido en el 2008, durante la ceremonia del Grito, en el Zócalo de Morelia, donde se lanzaron granadas que causaron bajas en la población civil. El gobernador en aquel entonces era Leonel Godoy. En esta ocasión, en la explosión de Coahuayana, perdieron la vida cuatro policías comunitarios y, al parecer, dos integrantes del mismo grupo de atacantes. Pendientes.