El espinoso tema comercial

Nos cuentan que tras la minicumbre que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, ha habido consideraciones distintas sobre su duración. No así sobre el dato de que los tres pusieron sobre la mesa los “temas comerciales”. No podría ser de otro modo, nos comentan, en la víspera de que se lleve a cabo la revisión del Tratado de Libre Comercio. “Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, expuso el viernes Sheinbaum. El mismo viernes, un vocero del primer ministro canadiense declaró que los tres mandatarios se reunieron durante aproximadamente 45 minutos” y que acordaron “seguir trabajando juntos” en el T-MEC. Ayer Trump habló del tema y sostuvo: “Sí… hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio”. Y sí, el viernes hubo sorteo del Mundial, fotos relevantes y expresiones y diplomacia, pero ahora lo que no se perderá de vista serán los datos del espinoso asunto comercial.