FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El exfuncionario fue trasladado al Estado de México, para ponerlo a disposición del Juez de Control con sede en Almoloya de Juárez.

“Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César “N”, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez”, informó la FGR.

De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador participó en un esquema de lavado de dinero, cuando se desempeñó como servidor público en Chihuahua. La FGR aseguró que el político pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita.

El dinero que Duarte presuntamente desvió procedía de las arcas estatales y utilizó para ello el Sistema Financiero Mexicano.

“Los hechos, materia de investigación en contra de César “N”, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, explicó.

La detención de César Duarte ocurrió después de que Estados Unidos diera luz verde para procesarlo por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La Fiscalía realizó la petición a Estados Unidos debido a que enfrenta procesos por los delitos de peculado y asociación delictuosa, razón por la que fue extraditado a México el 2 de junio de 2022.

“César “N”, había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local”, explicó la FGR encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Esta captura representó, la primera captura importante anunciada tras la llegada de Godoy Ramos a la titularidad de la FGR.

