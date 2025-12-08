México siempre buscará buena relación con Estados Unidos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno siempre buscará una buena relación con Estados Unidos “basada en principios y sin subordinación”. Además, se mostró agradecida por el respeto de ambas naciones hacia la soberanía de los pueblos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron este viernes su primer encuentro cara a cara en Washington, seguido por una reunión en la que también participó el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y al respecto la Mandataria dijo que “los presidentes hablaron de hockey, yo no sé mucho de hockey, pero fue una conversación amable.”

Si bien Trump y La Presidenta Claudia Sheinbaum habían tenido conversaciones telefónicas, esta es la primera vez que se reúnen de manera presencial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Trump la invitó a que regrese a Washington.

El diálogo se efectuó el viernes, en el Kennedy Center de Washington, en el contexto del sorteo para la Copa Mundial de Futbol 2026 organizado por la FIFA, que se realizará en las tres naciones de América del Norte. El escenario para el primer encuentro de los mandatarios de la región no fue la Casa Blanca –donde habitualmente se recibe a los jefes de Estado–, sino una gala del deporte más popular del mundo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo al respecto que “hay una relación de respeto y los comentarios del Presidente Trump no son personales, son a lo que representamos.”

Al ser cuestionada respecto a que si existe un acuerdo con Estados Unidos respecto a la posible entrega de prisioneros a este país, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó rotundamente que México considere otro envío masivo de prisioneros mexicanos, sin embargo, dejó la decisión abierta sobre otro posible envío en un futuro.

