¿Otro partido opositor? Ya casi.

Con la novedad de que la agrupación Somos México que se encuentra desde hace unos meses en la tarea de realizar 200 asambleas distritales y con ello cumplir los requisitos que establece la ley para poder convertirse en partido político, ya alcanzó esa cifra, informó ayer. Es sabido que entre los personajes que destacan dentro de este grupo se encuentran opositores como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, pero que también tratan de representar las causas de quienes se movilizaron en la llamada Marea Rosa. Fue otro de los integrantes de Somos México, Fernando Belaunzarán, quien ayer dio cuenta de que ahora buscarán cumplir con la meta de afiliación, que, es sabido, debe ser de 230 mil. Nos dicen que en caso de consolidarse ese proyecto seguirán aumentando las opciones partidistas de oposición. ¿Qué dirán los partidos de más tradición o los que andan en relanzamientos o en intentos de sobrevivencia sobre la fuerte disputa por aglutinar el voto opositor que viene?