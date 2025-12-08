Sheinbaum niega acarreos a evento en el Zócalo

En referencia al evento en el Zócalo el pasado sábado, con motivo de los 7 años de la Cuarta Transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno no aceptaría nunca la entrega de dádivas a cambio de que la gente asista a un evento.

“Nunca aceptaríamos eso, siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir, pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Lo anterior se da luego de que diversos grupos políticos afirmaran que como en los tiempos del PRI, organizaciones sindicales le llenaron ayer la plancha del Zócalo a la Presidenta el pasado sábado.

Asisten más de 600 mil al Zócalo para escuchar mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Presidencia

Los contingentes más numerosos fueron los del SNTE y la CATEM, que llegaron al lugar antes de las 2 de la mañana. También estuvieron grupos de electricistas, petroleros, telefonistas, ferrocarrileros y de la CROC, así como burócratas de diferentes estados.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que si su Gobierno hubiera entregado dádivas, la gente no hubiera mostrado el entusiasmo con el que actuaron el pasado domingo, ni tampoco hubieran logrado llenar el Zócalo.

“Siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a probar, no es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato. No hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si esa hubiera sido la forma de convocatoria”, dijo al cerrar el tema.

