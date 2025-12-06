Sheinbaum da mensaje en el Zócalo por 7 años de Transformación: Sigue EN VIVO lo más relevante

Simpatizantes de la Cuarta Transformación toman las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para expresar su apoyo al movimiento, y para escuchar el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum dará en el Zócalo, con motivo de los siete años del inicio de la 4T.
10:50 hrs. Zócalo completamente lleno, previo a inicio de mensaje
A minutos de que la presidenta Claudia Sheinbaum llegue al templete del Zócalo, la Plaza de la Constitución se encuentra completamente llena.
10:40 hrs. Sale Sheinbaum de Palacio Nacional y saluda a simpatizantes
La presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional, saludó a la bandera y convivió con simpatizantes en su camino al templete instalado en el Zócalo.
10:20 hrs. Madero se encuentra completamente cerrado
La avenida Madero, uno de los principales accesos al Zócalo capitalino, se encuentra completamente cerrada debido a la gran afluencia de manifestantes.
10:00 hrs. Contingentes llegan de todos los estados, celebra Rosa Icela Rodríguez
Contingentes siguen llegando al Zócalo desde diversos estados como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Asimismo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, compartió imágenes del contingente que representa a su estado.
09:40 hrs. Zócalo lleno, a minutos de inicio del evento
La plancha del Zócalo se encuentra llena, con miles de simpatizantes, a minutos de que comience el festejo por los siete años de la Cuarta Transformación.
09:30 hrs. “Hoy sí vienen jóvenes”, exclaman contingentes
“Hoy sí vienen jóvenes”, exclaman integrantes de contingentes que avanzan sobre Paseo de la Reforma. Lo anterior en referencia a la anterior marcha de la llamada Generación Z, que fue criticada por presumir ser un movimiento de la juventud cuando ésta, dicen, estuvo ausente.
09:20 hrs. Paseo de la Reforma lleno por simpatizantes de Sheinbaum
Paseo de la Reforma, uno de los principales puntos de conexión de la zona Centro de la CDMX, se encuentra llena también por asistentes a “Marcha del Tigre”.
09:00 hrs. Camiones ocupan calles de la zona Centro para permitir llegada a Zócalo
Decenas de autobuses, los cuales trasladan simpatizantes de la 4T, se estacionaron en las calles de la zona Centro, horas antes del inicio del evento en el Zócalo.
08:30 hrs. Manifestantes comienzan a llegar a Torre del Caballito
Primeros contingentes se agrupan en la Torre del Caballito, uno de los puntos de encuentro de los participantes en la “Marcha del Tigre”.
08:00 hrs. Llegan primeros contingentes a Av. Juárez
Primeros contingentes de manifestantes llegan a la Avenida Juárez, uno de los principales puntos de conexión del Centro de la CDMX.
Simpatizantes de la 4T encabezan ‘Marcha del Tigre’ y esperan mensaje de Sheinbaum
Grupos de simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) encabezan una jornada de movilizaciones en la Ciudad de México en apoyo al movimiento bajo el nombre “Marcha del Tigre”, que culminará con un evento en el Zócalo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El nombre “Marcha del Tigre” fue tomado de un clip de video que se difundió en redes sociales, el cual recupera el fragmento de un discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde advierte que cualquier acción política contraria a los intereses de la mayoría de los mexicanos podría “despertar al tigre”, es decir, iniciar una fuerte reacción social.
Así, se ve en la “Marcha del Tigre” una reacción en apoyo a los Gobiernos de la 4T frente a las recientes movilizaciones de la llamada Generación Z, organizadas por colectivos autodenominados apartidistas, pero que lanzaron fuertes críticas al Gobierno federal por temas como la creciente inseguridad en el país.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a la movilización con un evento en el Zócalo donde, con motivo de los siete años del inicio de la 4T, dará un mensaje a sus simpatizantes y a la nación en general. Escogió esta fecha debido a que, explicó, en diciembre de 2018 comenzó el sexenio de su antecesor, López Obrador, con lo que dio origen al movimiento que hoy gobierna.
Se espera que, en su mensaje, Claudia Sheinbaum aborde temas como los avances en programas sociales, educación y salud, así como la relación con Estados Unidos, con cuyo presidente, Donald Trump, se sostuvo ayer un breve diálogo.
