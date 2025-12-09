2025 se enfila a ser año con menos asesinatos y demás delitos desde 2018, destaca Gobierno

Por la disminución que se ha observado en la cantidad de personas asesinadas en lo que va de este 2025, este año se enfila a ser el de menor cantidad de homicidios registrados y otros delitos de alto impacto desde 2018.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio anual de ejecuciones en donde se observa una disminución del 35 por ciento, al pasar de 100.5 por ciento, en 2018, 65.1 por ciento en lo que va de este 2025.

Detalló que la tendencia en el promedio diario bajó 37 por ciento, al ir de 86.9 asesinatos por día a 54.7; no obstante este último dato está por encima del promedio de 54.5 por ciento que se observó el mes pasado.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En la valoración sexenal, de septiembre del año pasado a noviembre de este 2025 se observa una baja del 32 por ciento.

El mes de noviembre de este año se colocó como el noviembre más bajo de personas ultimadas desde 2016.

Desde enero a noviembre, siete entidades han concentrado el 51 por ciento de los casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En cuanto a delitos de alto impacto, el promedio diario pasó de 969.4 en 2018 a 518.2 en este año, lo que representa una reducción de 47 por ciento, siendo también el indicador más bajo en los últimos ocho años.

En la valoración por tipo de delito, la extorsión se mantiene con el único ilícito que sigue sin mostrar un cambio en su tendencia creciente. Esta vez, se reportó un incremento del 23.1 por ciento al comparar los periodos enero a noviembre de 2019 y el de 2025.

Al recordar que en julio se inició la estrategia nacional contra este ilícito para promover la denuncia y reforzar el combate al mismo, comentó que el promedio diario de las denuncias ha bajado ya 20 por ciento desde entonces.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR