Bajan 37% los homicidios en los primeros 14 meses del gobierno de sexenio

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el país registra una disminución sostenida en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, a 14 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, Figueroa presentó el reporte con cifras consolidadas al 30 de noviembre de 2025, basado en información de las 32 fiscalías estatales.

Homicidios: el noviembre más bajo en una década

La funcionaria destacó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 —inicio del gobierno— a 54.7 en noviembre de 2025, lo que significa una reducción del 37%, equivalente a 32 homicidios menos por día.

TE RECOMENDAMOS: Agenda cargada este martes Monreal anticipa día clave para elegir a la Comisión Permanente

Noviembre de 2025 se convirtió además en el más bajo de los últimos 10 años, desde 2015.

La reducción sostenida de homicidios presentada por la Secretaria Ejecutiva del @SESNSP, @Maffiguer, confirma que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, gracias al liderazgo de la Presidenta @ClaudiaShein y al trabajo comprometido de las instituciones del… pic.twitter.com/Foo82nn2ur — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 9, 2025

En términos anuales, comparando 2018 con los datos preliminares de 2025 —11 meses—, el promedio diario de homicidios bajó 35%, perfilando a 2025 como el año con menos asesinatos en el periodo analizado.

De enero a noviembre de 2025, siete entidades concentraron el 51% de los asesinatos:

Guanajuato – 11% Chihuahua – 7.6% Baja California – 7.3% Sinaloa – 7.1% Estado de México – 6.5% Guerrero – 5.7% Michoacán – 5.5%

Solo en noviembre, esas entidades también aglutinaron casi la mitad de los asesinatos (49%), aunque con una ligera variación: Morelos y Sonora entraron al listado mensual.

En #LaMananeraDelPueblo informamos de los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Presidenta @Claudiashein.

🔷 37% de reducción en los homicidios del inicio de la administración a noviembre de 2025.

🔷 Noviembre de 2025 es el noviembre más bajo desde 2015.… pic.twitter.com/Y52sVebPkF — Marcela Figueroa (@Maffiguer) December 9, 2025

Reducciones destacadas por estado

Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, varios estados registraron disminuciones significativas:

Guanajuato : –58% (de 12.7 a 5.3 homicidios diarios)

Baja California: –44%

Estado de México : –52%

Tabasco: –60%

Nuevo León : –67%

Sinaloa: –47%, con noviembre como el mes más bajo del periodo

Además, en la comparación de enero-noviembre 2024 vs 2025, 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidio. Destacan:

Zacatecas : –70%

Chiapas : –58%

Quintana Roo: –56.7%

Homicidios en México ı Foto: Margarito Pérez Retana

Delitos de alto impacto también muestran tendencia a la baja

El promedio diario de delitos de alto impacto cayó 47% desde 2018 y 25% desde el inicio de la administración de Sheinbaum.

El robo de vehículo con violencia bajó 49% en ocho años, y el robo a transportista 54%.

Entre enero-noviembre de 2019 y el mismo periodo de 2025, se registraron disminuciones en:

Feminicidio : –23.4%

Lesiones por arma de fuego : –22.6%

Secuestro : –58.4%

Robos con violencia : –49%

Robo a casa habitación : –52.8%

Robo de vehículo con violencia : –45%

Robo a transportista : –49%

Robo a transeúnte : –44.7%

Robo a negocio: –57%

En cuanto a loa cambios en el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional, @Maffiguer, titular del @SESNSP, informó que el feminicidio tuvo una reducción de 23.4% de enero-noviembre 2025 respecto al mismo periodo de 2019. Además:



📌El robo a negocio con violencia… pic.twitter.com/kJcph49qRO — Canal 22 México (@Canal22) December 9, 2025

Extorsión: a la baja tras nueva estrategia

Aunque la extorsión presenta un incremento acumulado de 23.1% respecto a 2019, Figueroa explicó que, desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en julio pasado, las denuncias han disminuido 20%.

Al mismo tiempo, las llamadas al 089 aumentaron, lo que permitió prevenir más de 77 mil intentos de extorsión, según detallará el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

📌 La extorsión sigue al alza en México. Marcela Figueroa, titular del SESNSP, informó que, comparando enero-noviembre de 2019 vs 2025, este delito creció 23.1%, mientras otros como feminicidio, secuestro y robo con violencia disminuyeron.



Aunque las denuncias en fiscalías por… pic.twitter.com/wHbqJbk49Z — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT