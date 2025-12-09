Inflación en México sube a 3.80% en noviembre del 2025

El dato de la inflación fue reportado este martes por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior, con este resultado, la inflación general anual en noviembre del 2025 fue de 3.80 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En noviembre de 2025, el INPC presentó un nivel de 142.645: aumentó 0.66 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.80 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.44 por ciento y la anual, de 4.55 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa mensual y de manera anual a 4.43 por ciento.

“A su interior, los precios de los servicios subieron 0.39 por ciento, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.28 por ciento.

“Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 3.49 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.97 por ciento. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país”, se informó.

