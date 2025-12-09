Lío con las indemnizaciones

Con la novedad de que el Órgano de Administración Judicial, sobre el que recaen funciones y decisiones administrativas a partir de la reforma judicial, reportó haber efectuado el pago de indemnización a personas juzgadoras que fueron separadas de los cargos que tenían tras no sumarse a lo establecido en la reforma judicial. Se informa que “el pasado 27 de noviembre se cumplió con el pago correspondiente a personas magistradas de circuito y juzgadoras de distrito del Poder Judicial de la Federación que con base en la información oficial disponible cumplían con los criterios institucionales”, señala un comunicado oficial, aunque también anota que si alguna persona tiene dudas sobre su situación respecto al pago se revisará de manera particular caso por caso. Quienes conocen del tema nos dicen que literalmente se está dando por cumplido un precepto constitucional. Aunque también nos piden tener las alertas encendidas porque habría cientos de inconformes con los montos pagados. Uf.

