Nahle pone fiscal

Como era de esperarse, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, colocó a la que muchos juzgaron como su alfil en la Fiscalía General del Estado: la exmagistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, quien, se rumora, no sólo tuvo que acreditar ante el Congreso local contar con un perfil idóneo para la procuración de justicia en la entidad sino, además, ser cercana a la gobernadora, requisito fundamental. La noticia no sorprendió a casi nadie, ya que la mandataria local había dado fuertes señales de por dónde iba desde el mes pasado, cuando, con ayuda de algunos diputados, sacó adelante una reforma que la facultaba a enviar su propuesta para la Fiscalía sin necesidad de emitir una convocatoria abierta. Bastaba, dicen, con su honorable criterio. Reportan que, aunque los legisladores de la oposición consideraron que la designación violaba todo principio de autonomía, tuvieron que aceptar con resignación. ¿Qué tal?

