› El Mayo, víctima de la inseguridad

Lo que son las cosas y las paradojas del destino. Resulta que Ismael, El Mayo, Zambada, quien fue uno de los narcotraficantes más buscados por EU y autor intelectual de décadas de violencia en México, ahora es víctima de la inseguridad que han desatado los grupos del crimen organizado en el país. No es broma, así lo expresó su abogado, Frank Pérez, quien con ese argumento buscó que la justicia estadounidense le aplazara un par de meses su sentencia. Según el defensor del capo, las condiciones de inseguridad en diversas regiones de México le impidieron recabar a tiempo información clave para presentar elementos que suavicen la condena de su cliente, de 78 años. Pero, bueno, las controversias no terminan aquí, porque parece que las razones expuestas por Pérez terminaron por convencer al fiscal asignado al caso, Francisco J. Navarro, quien no tuvo objeción por conceder la prórroga. Nada mal para alguien que enfrenta acusaciones por conspiración y dirección de una organización delictiva dedicada a la importación y distribución de drogas.