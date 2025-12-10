En 12 años, el IMSS sumará más del doble de camas de las que se hicieron en 36 años: Zoé Robledo.

En los últimos siete años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado la etapa de mayor crecimiento en su historia, al sumar más del doble de camas de las que se lograron en seis sexenios, afirmó el director general, Zoé Robledo, durante la 116 Asamblea General Ordinaria (AGO) que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el estado de Puebla, y en la cual se puso en operación el Hospital General Regional (HGR) No. 36 Carmen Serdán Alatriste.

El titular del Seguro Social presentó su informe de labores correspondiente a los años 2024-2025 y el programa de actividades para el siguiente año, en el cual destacó que, a pesar de que el IMSS cada vez atiende a más personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto del INEGI la carencia por acceso a la seguridad social –uno de los seis indicadores de pobreza– hoy se encuentra en su nivel más bajo al pasar de 53.5 por ciento en 2018 a 48.2 por ciento en 2025, gracias al crecimiento del empleo formal.

Destacó que entre 2019 y 2024 se construyeron y pusieron en operación 13 hospitales nuevos, que sumaron mil 387 camas, además de la ampliación y modernización de 55 hospitales, lo que permitió reconvertir áreas administrativas en espacios hospitalarios y agregar 3 mil 724 camas.

Aclaró que con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el IMSS ha puesto en operación cuatro hospitales adicionales: Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez y San Alejandro, y en los próximos siete meses se sumarán siete más: Zaragoza, Ciudad de México; Ciudad del Carmen, Campeche; Navojoa y Ramos Bours, Sonora; Tula, Hidalgo; Ticul, Yucatán; y Guanajuato, que aportarán mil 484 camas.

Zoé Robledo explicó que paralelamente, se inició la construcción de ocho hospitales en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que añadirán mil 554 camas. Además, con el decreto presidencial de julio de 2025, el histórico programa IMSS Coplamar se incorporó al Régimen Ordinario, lo que significó la integración de 81 hospitales y 2 mil 730 camas adicionales.

Dijo que con estas acciones el IMSS pasó de 33 mil 752 camas en 2018 a más de 39 mil en 2025, y el plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más, para alcanzar 45 mil 284 camas, expansión que representa más del doble de lo que se construyó en seis sexenios anteriores, lo cual permitirá consolidar la transformación del sistema nacional de salud. “Crecer para atender mejor. Y todo esto sin endeudarnos”.

Zoé Robledo también resaltó el crecimiento en personal de salud, capacidad hospitalaria, tecnología y políticas de buen trato, en beneficio de la población derechohabiente.

“Son 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores más, que junto con sus familias y con el resto de las modalidades de aseguramiento -trabajadoras del hogar, trabajadores independientes, pensionados, jubilados, estudiantes y lo más reciente: México, con la Presidenta Sheinbaum se ha convertido en el primer partido que incorpora la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales”, indicó.

Dijo que esto suman un total de 78 millones de mexicanas y mexicanos con seguridad social; hoy se atiende a casi 10 millones de personas más que en 2018.

Señaló que la inauguración del HGR No. 36 es un reflejo de otra dimensión de crecimiento del Seguro Social: la construcción de capacidad para la atención médica. De 1982 a 2018 se incrementaron las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal; sin embargo, no hubo un crecimiento en su capacidad de atención.

“El camino era crecer para atender a más personas y atenderlas mejor”, expresó.

Resaltó que con el decreto presidencial de julio de 2025, el histórico programa IMSS-Coplamar, con el que el IMSS atiende a población sin seguridad social, pasó al régimen ordinario con todo su personal e infraestructura, lo que significa 81 hospitales y 2 mil 730 camas más para dar atención en lugares que ya no son de alta marginación.

Destacó que el IMSS ya suma 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN), en Hemodiálisis, pasó de tener mil 725 máquinas en 2024, a 2 mil 515 en 2025. En Radioterapia, se sustituyeron 12 aceleradores lineales en seis Hospitales, incluido el nuevo Cyberknife, en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; en Hemodinamia fueron puestas en operación 11 salas en lugares donde no se contaba con ese servicio, para llegar a 82 salas de hemodinamia en 31 estados; y este año también se renovó toda la flota de ambulancias de traslado programado, para llegar a más de mil en todo el país.

“Pero quizás la inversión más importante ha sido en personal. En 2018 el IMSS tenía 441 mil trabadores, hoy somos más de 523 mil y el 91 por ciento de ese crecimiento es en atención médica exclusivamente. En acuerdo con el Sindicato cada año se han logrado incrementos salariales históricos”, indicó.

Aseguró que el draft de 2025 ha sido el más exitoso de la historia, pues ingresaron a estudiar 9 mil 813 médicos, egresaron 7 mil 293 especialistas y se contrató al 85% de estos. En marzo de 2026 egresarán 7 mil 428 especialistas e ingresarán 10 mil.

“En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos concluimos y pusimos en operación 5 nuevas Unidades de Medicina Familiar y están en construcción 7 más. Para aprovechar al máximo nuestra capacidad instalada, fortalecimos el programa Unidades de tiempo completo, para brindar atención mañana, tarde y los fines de semana”, dijo.

Adelantó que en enero arrancarán dos nuevos proyectos: 738 Consultorios de Enfermería en Unidades de Medicina Familiar donde mil 642 enfermeras clínicas darán una consulta integral, y la ampliación de los 300 Consultorios de Fábrica para crear los Consultorios del programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), para que las empresas con más de mil trabajadores que se certifiquen.

“Todas estas acciones, números, inversiones tienen trascendencia sólo si la gente las siente e impactan en la calidad de su atención. ¿Cuál es la garantía? Está aquí. La Presidenta Claudia Sheinbaum que da un seguimiento puntual, metódico y permanente a los temas de salud. Un liderazgo minucioso para los grandes retos de los servicios públicos del sector. Del gran diseño institucional hasta último detalle operativo”, indicó.

En tanto, el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, señaló que en la primera parte de la Asamblea General del IMSS se desahogaron 14 puntos del orden del día, entre ellos la aprobación de informes, estados financieros y presupuestales del Instituto, informes de labores, programa de actividades del director general y la aprobación del informe rendido por la Comisión de Vigilancia.

En su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la reapertura del Hospital General Regional No. 36 San Alejandro representa un sueño cumplido de poblanas y poblanos. Recordó que este hospital fue un espacio emblemático donde nacieron distintas generaciones de poblanas y poblanos, pero que tras el sismo de 2017 quedó en el abandono.

El mandatario reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la salud y el bienestar de las familias poblanas, ya que con la puesta en operación de dicho nosocomio se fortalece la atención a la salud en Puebla y le devuelve la vida al Hospital San Alejandro.

Alejandro Armenta agradeció el cariño que la titular del Ejecutivo federal mantiene con el estado. Recordó que en junio pasado también inauguró en el Hospital de la Niñez Poblana, la Torre de Especialidades Oncológicas y la Torre de Cardiología y Hemodinamia. Por lo que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno de México, la entidad cuenta hoy con el mejor Hospital de Oftalmología.

En representación del sector obrero, el consejero José Luis Carazo Preciado (Confederación de Trabajadores de México) expuso que en este acto no solo se describen cifras o procesos, sino se reafirma que la salud, el bienestar y la seguridad social son la columna vertebral de un país que aspira a la grandeza.

Y si se habla de renacer, dijo, el Hospital de San Alejandro es el símbolo más poderoso, pues tras 8 años cerrado por los sismos de 2017, hoy vuelve a levantarse y Puebla recupera no solo un hospital, sino que además recupera un lugar que pertenece a su memoria, a su identidad y a su futuro.

Destacó que la dinámica de desarrollo que se observa en el Seguro Social desde la llegada de Zoé Robledo, se percibe por infinidad de programas que benefician a la derechohabiencia, como PrevenIMSS, Oncocrean, Vive Saludable, Vive Feliz, Estrategia de Digitalización, Salud Casa por Casa, así como los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), entre otros, y que han reducido el rezago histórico de la institución.

Por parte del sector patronal, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, expresó que en la puesta en marcha del Hospital San Alejandro se salda una deuda histórica con los derechohabientes.

Subrayó que el sector empresarial asiste a la Asamblea General Ordinaria con la convicción de refrendar el respaldo a esta noble institución. Por ello, desde hace 82 años, en el rostro de México está la salud y la seguridad social.

Trabajadores, empresa y gobierno, abundó, somos seguidores y corresponsables de construir un pilar de este Seguro Social. El IMSS representa para casi 23 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados y para más de 6 millones de pensionados, la certeza de contar con atención médica y con un ingreso para la vejez.

Y para más de la mitad de la población del IMSS es sinónimo de protección, de profesionalismo y de calidad en medicinas de alta especialidad, apuntó.

Durante la Asamblea General Ordinaria se entregaron reconocimientos a la trayectoria institucional de la doctora Margarita Dehesa Violante, médica cirujana, especialista en Gastroenterología y Hepatología, fue nombrada por el IMSS como Médica Ilustre en el año 2024; y a la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería en el IMSS, con experiencia de 32 años como enfermera en unidades de los tres niveles de atención, puestos operativos, tácticos y directivos.

