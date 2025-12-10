EU no acepta propuestas de México para ‘pago’ de agua, ‘siguen en reunión’, dice Sheinbaum

México y EU han mantenido pláticas por el tema de entrega de agua en los últimos meses.

México y Estados Unidos aún no han conseguido llegar a ningún acuerdo para la entrega de agua que no ha podido completar el lado mexicano, conforme al acuerdo suscrito por ambos países con el tratado de 1944.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en su conferencia que la reunión que inició ayer entre los equipos de las dos naciones no ha concluido, debido a que las propuestas presentadas por el grupo mexicano han sido devueltas por los estadounidenses.

De acuerdo con lo compartido por la mandataria, han sido al menos dos las propuestas planteadas, la última ofrecida el martes por la noche y se espera que este miércoles se reanude la reunión para conocer la respuesta.

Claudia Sheinbaum Pardo no ofreció detalles sobre en qué consisten los planteamientos hechos ante el Gobierno de Donald Trump.

Ayer, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que esta reunión entre ambos gobiernos para abordar la deuda de agua, ya se tenía pactada mucho antes del lunes, día en que el republicano lanzó un nuevo amago arancelario del 5 por ciento contra México, si éste no subsanaba el retraso en la entrega del recurso hídrico.

“Siguen reunidos, se reunieron ayer… Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde; después enviaron, el Gobierno de México, hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países”, declaró en su conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México ha procedido conforme al tratado, en el cual, recordó se establece que el envío de agua debe considerar también que se llegan a enfrentar temporadas de sequía.

A pesar de que esta es una circunstancia que enfrentó México en recientes años, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se hace el esfuerzo por pagar la entrega, siempre y cuando esto no implique afectaciones al sector agrícola ni la disponibilidad para consumo humano.

“El tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni a sobre todo el consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera”.