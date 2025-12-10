Kenia López Rabadán urge a reforzar la vigilancia en derechos humanos

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Durante la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que esta fecha invita a reconocer que los derechos humanos no son una conquista concluida, sino un esfuerzo permanente que exige vigilancia y responsabilidad compartida.

Hizo notar que la defensa de los derechos humanos es una tarea que no admite pausa, porque cada paso que damos en su protección amplía el espacio de igualdad, libertad y esperanza en nuestro país.

La dignidad humana, dijo, no depende de fronteras, ideologías, ni circunstancias; es universal y es irrenunciable.

Aseguró que cada legislador y legisladora de la Cámara de Diputados siempre será respetado en su dignidad porque representan a millones de mexicanas y mexicanos.

Hay que reconocer cuando la democracia se ejerce y las votaciones son válidas; “es ese el caso de esta Cámara de Diputados”, subrayó.

La sesión solemne se celebró este 10 de diciembre de 2025 en San Lázaro, con la asistencia — entre otros invitados — del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que añadió un marco internacional al acto.

Durante la jornada, legisladores de distintas fuerzas políticas hicieron uso de la tribuna para destacar urgencias nacionales: el diputado Juan Armando Ruiz llamó a visibilizar a las personas con discapacidad e impulsar acciones afirmativas conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, la diputada Paloma Domínguez (PRI) consideró la conmemoración como una oportunidad de reflexión ante los retos actuales, como la violencia, las desapariciones, los feminicidios y las amenazas a la libertad de expresión.

