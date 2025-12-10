Ocurrencia mediática

Pues con la novedad de que la bancada del PT en el Senado ya busca la manera de abrir un nuevo frente contra la oposición. La idea, planteada por el senador Alejandro González Yáñez, es ir al “combate mediático”. ¿Y cómo lo pretenden hacer? Bueno, pues con la creación de lo que denominan “Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano” que implica abrir un canal de televisión nacional, una cadena de radio también con alcance en todo el país, un periódico y una agencia de noticias. “Alguien dirá que ya tenemos Canal 11, Canal 14 y Canal 22 como medios públicos, pero no es suficiente”, consideró el legislador. A muchos les ha parecido un exceso si se considera que el horno presupuestal no está para bollos. Sobre todo porque se trataría de crear nuevas entidades descentralizadas con patrimonio propio. O sea, más burocracia. Está bien que a unos se les ocurran unas cosas y a otros otras, nos comentan, pero no es necesario llevar todo a la tribuna. Uf.