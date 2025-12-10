› Un imperio hídrico en el desierto

Quienes, comentan, sí se supieron el arte —o la artimaña— de llevar agua a su molino son los empresarios de la comunidad LeBarón, quienes, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, escalaron al poder para autorizarse más de un centenar de concesiones que superan los 40 millones de metros cúbicos en un estado como Chihuahua, regularmente asolado por la sequía y donde el derecho humano al vital líquido está seriamente comprometido por los acaparadores. Morales explicó que Alex LeBarón, quien fue director local de la Conagua durante el sexenio de Vicente Fox, recurrió a este cargo para otorgarse a él y a su familia unos 150 títulos para concentrar el recurso, un caso que ya se está revisando y que pisó bastantes callos allá en el norte desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una nueva ley que pusiera fin décadas de abusos. ¿Cuántas figuras públicas más están en una situación similar? Por lo pronto, pendientes.