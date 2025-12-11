AIFA va como centro de transferencia

El Gobierno Federal buscará que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se convierta también en un centro de transferencia de carga para otras regiones en el mundo, dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Al ser consultada sobre la reunión que sostuvo ayer con líderes de empresas nacionales y extranjeras que participan en la operación de carga del AIFA, refirió que éste tiene potencial para ofrecer servicios para el traslado de mercancías hacia otras regiones, incluso fuera del continente y ya se trabaja para que esto suceda.

“El AIFA puede crecer mucho en carga, muchísimo, puede ser realmente —en inglés le llaman hub— un espacio de transferencia de carga para toda América Latina, Europa y Estados Unidos (EU). Entonces, tiene un potencial enorme, y la idea es generar todas las condiciones para que eso ocurra”, dijo.

El Tip: La Presidenta dijo que las diferencias con el Departamento de Transporte de EU no fue tema con Donald Trump, en la reunión del Mundial de Futbol 2026.

Respecto a la indiferencia que hubo de parte de EU por haber pasado el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, comentó que esto no fue un asunto abordado con el presidente, Donald Trump.

Sin embargo, comentó que se insistirá en que el Departamento de Transporte de EU reconozca al AIFA como parte de los aeropuertos en el Valle de México.

Insistió en que no sólo se proyecta impulsar al aeropuerto por el decreto publicado para modificar el transporte de carga, sino también, porque permite mejorar los servicios en el AICM.

“Es una obligación de nosotros que todos los aeropuertos del país funcionen adecuadamente. Entonces, pues tienen que llegar más aviones al AIFA, de pasajeros y de carga. Y eso les manifestamos, y de alguna manera reconocieron que era una tarea importante binacional. Entonces, seguimos trabajando”, dijo.