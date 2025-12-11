Exgobernadores panistas rechazan ser ‘acaparadores’ por sus concesiones de agua; se abren a una revisión

Después de admitir que tienen concesiones de agua, el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, rechazaron ser acaparadores.

Ambos aseguraron que sus concesiones están en regla y dentro de la ley, por lo que se le da un buen uso al recurso hídrico, para “poner alimento en la mesa de muchos mexicanos”.

“No hay ningún acaparamiento de agua, no hay ningún acaparamiento de acciones en las que pudiéramos tener algo que ocultar, estamos en la mejor disposición de que la autoridad nos revise, o sea, estamos dando la cara”, dijo el ahora senador Francisco Ramírez Acuña el pasado 4 de diciembre de 2025.

Además, atajaron las especulaciones sobre la cantidad de metros cúbicos que reciben por las concesiones que tienen, las cuales les fueron heredadas.

“Nada del otro mundo, una concesión que es de 150 mil metros cúbicos y que es para, literalmente, 30 hectáreas, 30 hectáreas, o sea, somos pequeña, mediana propiedad, si ustedes lo quieren ver así.

“Y otra, esa tiene cerca de 50 años de concesión, sin ningún problema, siempre al día. La otra concesión, que tiene cerca de 15 años, también es para un pozo en un terreno también heredado por parte de mi madre, en un rancho también que ya son de tres generaciones, y en las mismas circunstancias”, dijo Miguel Márquez Márquez.

En tanto, Francisco Ramírez Acuña explicó los metros cúbicos de agua de la siguiente manera: “Me señalan 25 mil metros cúbicos, yo tengo una superficie de 27 hectáreas y para poder regar esa superficie necesitaría cuando menos 260 para poderle dar agua a la producción de limones. Producimos limones en Tototlán”.

Así fue como lanzaron un reto al gobierno federal para que revise todos los trámites relacionados con sus concesiones de agua, las cuales, afirmaron, están es regla.

“Me atrevo a decir que, si mañana quieren ir a revisar que vayan, y el día que quieran caer de sorpresa, a la hora que gusten, el que nada debe nada teme”, señaló Miguel Márquez Márquez.

