Fiscalía de Coahuila reconoce que ‘El Limones’ duró extorsionando 3 años

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reconoció que la captura de El Limones significa la caída de un personaje que la región conocía desde hace al menos tres años, pues “era un secreto a voces que había ciertos personajes que extorsionaban a los empresarios y a la clase de negocios”, señaló.

“Tenía tiempo, tres años, que, se manejaba entre un secreto a voces, tengo que ser muy cuidadoso de lo que voy a comentar pero era un secreto a voces que había ciertos personajes que extorsionaban a los empresarios, que extorsionaban a la clase de negocios y ayer en la madrugada el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hace la detención de un personaje del lado de Durango”, dijo.

Dijo que Édgar “N” era investigado por extorsión a ganaderos, constructores y comercios tanto de Coahuila como de Durango, además de estar identificado por organismos empresariales como uno de los principales generadores de violencia económica en la región.

“Es un tema socialmente, ustedes lo pueden corroborar en La Laguna; estaba muy permeado”, comentó el fiscal, quien sin embargo no aclaró cuántas denuncias hay en contra del presunto delincuente, cuántas carpetas de investigación hay abiertas en su contra y desde cuándo se le indaga y por qué no se había actuado en su contra.

En entrevista con medios locales, el funcionario sólo dijo que con esta detención se manda un mensaje de coordinación entre el Gobierno federal y el gobierno de Coahuila.

“Lo más importante es que, como dice el gobernador, aquí las instituciones mandan, aquí hay cero tolerancia. Si en otras entidades federativas puede andar la gente que extorsiona, paseando como si nada, aquí no”, dijo.

La operación que llevó a la detención de Limones fue ejecutada en Durango por elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en colaboración con autoridades estatales de ambas entidades (Coahuila y Durango).

El Limones además de ser presunto integrante del grupo delictivo Los Cabrera, presumía fotos con la ropa y logo de la organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

De acuerdo con medios locales, el imputado compaginaba su actividad criminal con su posición sindical, en la que presumía vínculos con políticos y mandos militares, los cuales le habían dado la oportunidad de operar y expandir la influencia de su grupo delictivo.

Sin embargo, luego de darse a conocer la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, el líder de la CATEM y Diputado Federal, Pedro Haces, afirmó que el detenido “no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM” y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en “ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

La Fiscalía General de la República integrará la carpeta de investigación por la probable responsabilidad del detenido en delitos de extorsión y fraude, el detenido permanece bajo resguardo federal y fue trasladado a la Ciudad de México.

MSL