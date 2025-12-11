México y Estados Unidos, aún sin acuerdo para ‘pago’ de agua

Por tercer día, México y Estados Unidos se reunirán en un intento de alcanzar un acuerdo para la entrega de agua que se debe a aquel país conforme al acuerdo suscrito por ambos en 1944, debido a que hasta ahora no han conseguido establecer un convenio para subsanar la demora.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia que sí ha habido avances en los acercamientos de estos últimos días; sin embargo, aún no hay conclusiones.

Comentó que anoche hubo otra reunión y hoy tendrán un nuevo encuentro, el cual sería el cuarto en estos tres días.

“Hay avances, pero todavía no se cierra el… Se sigue trabajando y otra vez iban a reunirse; ayer en la noche se reunieron. Esta mañana ya no me comuniqué con Roberto para ver cómo iba este avance, pero va bien”, dijo.

La mandataria mencionó que ambos países tienen que entender que en los últimos cinco años se enfrentó sequía en México, por lo que el retraso en la entrega de agua no es un asunto de voluntad, sino de las condiciones que se han enfrentado.

Además, recordó que el acuerdo establece que cuando se enfrenten condiciones como ésta, se puede reponer en el siguiente ciclo.

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países, de que fueron 5 años de sequía. El que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio, no es porque no quisiera México, porque quisiera no firmar el tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua. Algo tan simple como eso. Y el convenio tratado establece que, si no se entregó en 5 años, pues se puede entregar en los 5 años siguientes”, dijo.

Mencionó que ya para 2025 se registraron más precipitaciones con las que se ha podido cumplir el acuerdo.

“Este año, el 25 hubo más lluvia que el 2024, 23 y 22 y nos permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado y tiene que haber un reconocimiento a esta situación de ambos países. Y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo”, dijo.

