Reunión Villegas-Harfuch

Y fueron el gobernador de Durango, Esteban Villegas y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes ayer sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México para, según se informó, seguir avanzando en la colaboración entre las autoridades federales y estatales en materia de combate al crimen. Fue el mandatario estatal el que dio a conocer una imagen aparentemente tomada después de la reunión. “Con todo mi compromiso, seguimos trabajando en equipo con Omar García Harfuch por la seguridad de nuestro gran estado de Durango”, publicó Villegas. Ayer mismo se conoció que en una operación de instituciones federales se logró precisamente en Durango la captura de Edgar “N” alias Limones, identificado como parte de la organización criminal Los Cabrera, a la que asocian con Los Mayos, pero también con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Ahí el dato.