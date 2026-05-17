Muere agente federal y otro resulta herido tras ataque armado en Matamoros, Tamaulipas

Un agente del Servicio de Protección Federal (SPF) murió y otro resultó herido durante una agresión armada registrada este domingo en Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la agresión ocurrió por la mañana en las inmediaciones del CECATI 177, sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada, donde autoridades localizaron a una persona sin vida y a otras dos lesionadas por impactos de arma de fuego.

Al punto arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que acordonó el perímetro para el inicio de las investigaciones.

Por su parte, la SSPC informó que la agresión ocurrió luego de que una camioneta impactó el vehículo en el que viajaban los agentes federales. Tras el choque, los presuntos responsables intentaron huir, por lo que los elementos iniciaron una persecución.

Durante el seguimiento, los tripulantes de la camioneta dispararon contra los oficiales. Posteriormente, personas armadas arribaron en una segunda camioneta y abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión.

Durante el enfrentamiento, un agente resultó herido por un disparo en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica. La SSPC confirmó que un otro elemento “lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber”.

La dependencia federal indicó que, tras el ataque, se realizaron “acciones coordinadas” para ubicar a los presuntos responsables, sin reporte de personas detenidas hasta la publicación de esta noticia.

Mientras autoridades ministeriales correspondientes iniciaron las investigaciones correspondientes, la SSPC expresó sus “más sentidas condolencias” a familiares del elemento fallecido, al que reconoció por su “compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población”.

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cehr