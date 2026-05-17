SCJN y CCE acuerdan ‘institucionalizar diálogo’ para impulsar la certeza jurídica y la inversión en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron “institucionalizar el diálogo permanente” para impulsar la certeza jurídica, la inversión y la confianza económica en México.

El presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, agradeció el espacio y la apertura al diálogo, al enfatizar que una coordinación institucional entre el sector empresarial y las instituciones encargadas de la impartición de justicia es primordial para generar las condiciones idóneas que permitan fortalecer la inversión, la estabilidad económica y la confianza en los mercados de nuestro país.

Mesa de diálogo entre el CCE y la SCJN. ı Foto: Cortesía

Durante la reunión, se destacó la relevancia de contar con información oportuna y accesible, así como la importancia de trabajar en favor del acceso a la justicia para todos los sectores de la población, con especial atención al impacto que las decisiones judiciales tienen en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como en la protección de los sectores productivos y de las personas consumidoras.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, acompañado por la Comisión de Enlace con el Sector Empresarial de la SCJN, recibió a las y los representantes de la Comisión Ejecutiva del CCE con el propósito de dialogar y establecer una ruta de acción enfocada en el fortalecimiento del diálogo, la capacitación y la profesionalización como elementos clave para consolidar la certeza jurídica en el país.

José Medina Mora, presidente del CCE. ı Foto: Cortesía

En este marco, se abordaron temas de alta relevancia para el sector empresarial, entre ellos la necesidad de establecer criterios claros en la aplicación de las decisiones de la Corte, así como la importancia de mantener un diálogo constante que permita generar confianza y certidumbre. Asimismo, se subrayó la importancia de contar con reglas claras que brinden seguridad jurídica a quienes participan en la actividad económica del país.

De igual forma, se anunció la institucionalización de espacios de diálogo e intercambio con el sector empresarial mediante la realización permanente de mesas de alto nivel, mesas de trabajo técnicas y seminarios de capacitación enfocados en el fortalecimiento de la certeza jurídica.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. ı Foto: Cortesía

El ministro presidente enfatizó la relevancia de generar certidumbre a partir de las decisiones de la Suprema Corte, destacando la inviolabilidad de la cosa juzgada como un elemento primordial para garantizar la seguridad y la certeza jurídica.

cehr