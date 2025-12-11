Senado concluye período con vacantes sin resolver en cargos relevantes

Al concluir el período ordinario de sesiones en el Senado, entre los temas que quedaron pendientes se encuentra el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador, así como la vacante en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dejó la magistrada Janine Otálora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, aclaró que la Cámara Alta no ha recibido ninguna propuesta formal del Poder Ejecutivo para nombrar al exfiscal como embajador de México, pese a que el propio Gertz afirmó en su carta de renuncia que había sido considerado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar un cargo diplomático en “un país amigo”.

El senador explicó ante medios de comunicación que, hasta el momento, no existe trámite alguno en curso dentro del Senado para analizar una eventual ratificación como embajador, y subrayó que el procedimiento diplomático exige pasos previos indispensables.

“Tiene que haber primero el beneplácito del país al cual se le irá a proponer”, indicó López Hernández.

El legislador detalló que ese paso corresponde exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

“A través de la Cancillería se envía un documento al Ministerio de Asuntos Exteriores del país al cual se pretende designar a alguien y ellos tienen un determinado tiempo para contestar”, añadió.

Sin ese beneplácito, enfatizó, no puede enviarse ninguna propuesta al Senado. El coordinador parlamentario reiteró que están “esperando en algún momento que pueda llegar una propuesta del Ejecutivo.

El 27 de noviembre pasado, Alejandro Gertz Manero notificó al Senado su decisión de dejar la Fiscalía General de la República mediante una carta en la que señaló que presentaba su renuncia con efectos inmediatos porque había sido propuesto para ocupar una embajada, un cargo que, según escribió, “se está tramitando en este momento”.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha confirmado públicamente cuál sería ese “país amigo” ni el estado del trámite diplomático.

Otro de los pendientes que quedó sin resolver fue la vacante en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la renuncia de la magistrada Janine Otálora.

Consultado sobre este tema, López Hernández explicó que se trata de una “cuestión de interpretaciones” y que la bancada de Morena considera que la renuncia no cae en el supuesto que permitiría ocupar el cargo de inmediato.

“Nosotros interpretamos como que no cae en el supuesto de que la vacancia se hubiese dado antes del inicio del proceso mediante el cual se eligió a los integrantes del Poder Judicial”, sostuvo el senador.

El legislador recordó que en la boleta electoral había dos opciones, una para hombres y otra para mujeres, y argumentó que la magistrada podría haber comunicado antes su intención de no prorrogar su periodo.

“Pero en este caso habrá que esperar a la próxima elección”, sentenció, confirmando que será hasta 2027 cuando se resuelva la vacante.

Respecto a si la ausencia de un magistrado podría generar empates en las votaciones de la Sala Superior, López Hernández descartó complicaciones: “No, porque recuerden que hay voto de calidad del presidente”.

Con estos pendientes sobre la mesa, el Senado concluyó su período ordinario de sesiones dejando para el próximo año o incluso para 2027 la resolución de dos nombramientos clave en el andamiaje institucional del país.

