Senado se salta comisiones y lleva al pleno reforma para imponer aranceles en 17 sectores productivos

El pleno del Senado, en una fotografía de archivo.

El pleno del Senado de la República discute la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que implica mil 463 cambios a fracciones arancelarias en 17 sectores productivos, luego de aprobar que sea tratada con carácter de urgente resolución.

La decisión, que obtuvo 60 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, avala que se le dispensen todos los trámites y que salte la discusión en comisiones, tema que desató un fuerte enfrentamiento verbal entre las bancadas de Morena y el PAN.

Senado justifica urgencia por “interés nacional”

La Mesa Directiva del Senado justificó la urgencia señalando que “los mercados globales atraviesan una fase de alta volatilidad marcada por prácticas desleales de competencia, tensiones geopolíticas y cambios abruptos en la política arancelaria de nuestros principales socios comerciales”.

Agregó que “el interés nacional exige actuar con oportunidad ” y que la iniciativa “no surge de improvisación y de falta de análisis, sino de un proceso ya ampliamente estudiado, discutido y acompañado por el poder ejecutivo y por la Cámara de Diputados”.

El senador Marko Cortés Mendoza, del PAN, presentó una moción suspensiva denunciando falta de análisis.

“El dictamen apenas llegó hoy en la mañana. Estamos hablando de mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos como autopartes, autos ligeros, vestidos, plásticos, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado” Marko Cortés, senador del PAN



Aranceles tendrán impacto inflacionario, advierte el PAN

Cortés cuestionó directamente a los senadores oficialistas: “¿Quién conoce estos aranceles? ¿Quién los leyó? Porque es falso”. Además, advirtió el impacto inflacionario de la medida: “Sí o sí, esto va a generar un incremento de precio, una tasa inflacionaria, claro que los precios van a subir al consumidor final”.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, defendió el procedimiento acelerado. “Si una cámara hace todo el proceso de discusión, pues la otra se da por enterada del proceso y actúa en consecuencia”, argumentó.

La moción suspensiva del PAN fue rechazada con 67 votos en contra y 19 a favor, permitiendo que el dictamen continúe su trámite legislativo de forma inmediata.

El grupo parlamentario de Acción Nacional anunció que votará en abstención el proyecto por considerar que no hubo tiempo suficiente para su análisis, a diferencia de los 45 días que tuvo la Cámara de Diputados para revisarlo.

