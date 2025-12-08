Avanza iniciativa sobre los aranceles

Sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, este 8 de diciembre.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, con modificaciones, la aplicación aranceles de entre el 10 y el 50 por ciento a la importación de mercancías de países sin tratado comercial con México.

Con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, avanzaron las modificaciones a las cuotas correspondientes a mil 463 fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE).

El ajuste, de acuerdo con la iniciativa original, aplica a mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN, detalló que la propuesta presidencial fue modificada en más del 60 por ciento en coordinación con la Secretaría de Economía “tras atender las peticiones de sectores estratégicos y cámaras empresariales”.

Explicó que 391 fracciones mantienen su arancel vigente y que las modificaciones aplicarían a mil 072 fracciones restantes; además, se prevé la creación de 316 nuevos impuestos.

Del total de modificaciones a fracciones arancelarias de la ley, 706 aplicarían a productos textiles, 249 a productos de hierro y acero, 94 a automóviles y partes y 81 a plásticos.

Se prevé que el dictamen sea discutido y aprobado este martes 9 de diciembre en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al explicar el dictamen, el panista Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la comisión, resaltó que la iniciativa tiene por objetivo garantizar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable al desarrollo nacional, a través de la implementación de aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.

Ello, con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así, fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.

La propuesta presidencial plantea modificar mil 463 fracciones arancelarias de la ley, de las 706 corresponden a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos.

Detalló que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente. En tanto, apuntó que 341 fracciones tienen un arancel del 35 por ciento y 302 aplican una tasa del 10 por ciento.

cehr