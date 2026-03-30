Caen presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en CDMX con 50 kilos de metanfetamina

Tres presuntos integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos en la Ciudad de México con un cargamento de 50 kilos de metanfetamina, informaron autoridades federales.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ejecutaron la acción tras varias líneas de investigación que apuntaban a la operación de este grupo en la capital.

El despliegue se concentró en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac. En ese punto, agentes interceptaron a los sospechosos y localizaron la droga, además de un vehículo vinculado a diversas actividades delictivas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el grupo al que pertenecían los detenidos operaba en el traslado de sustancias sintéticas, una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado en zonas urbanas. Las indagatorias incluyeron seguimiento de campo e intercambio de información con instancias internacionales.

La intervención formó parte de una estrategia de coordinación entre dependencias nacionales e instancias extranjeras para frenar el flujo de estupefacientes. Voceros de seguridad destacaron que estas acciones buscan debilitar las redes que operan entre México y Estados Unidos, así como reducir la violencia asociada al narcomenudeo en la capital.

Resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, en la Ciudad de México, elementos del Gabinete de Seguridad y @SSC_CDMX detuvieron a tres integrantes de la célula delictiva “Cabrera Sarabia”, aseguraron 50 kilos de metanfetamina y un vehículo.



Estas… pic.twitter.com/bDx447BtfS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

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FGR