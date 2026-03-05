Caen ‘Tobilio’ y tres cómplices del Cártel de Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa en el estado de Sinaloa, entre ellos el presunto líder de una red de distribución de fentanilo y una mujer encargada de la logística de precursores químicos, ambos reclamados por la justicia estadounidense mediante órdenes de arresto.

Los detenidos fueron identificados como Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, señalado como el responsable de coordinar la distribución de fentanilo, y Karina Guadalupe “N”, a quien las autoridades atribuyen el control de la adquisición y logística de los insumos necesarios para la producción de drogas sintéticas.

Ambos enfrentan órdenes de arresto emitidas en Estados Unidos.

La operación, resultado de trabajos de inteligencia combinados con patrullajes terrestres y aéreos, permitió también el descubrimiento y aseguramiento de un laboratorio clandestino habilitado para la elaboración de metanfetaminas.

Durante el operativo se decomisaron tres armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y diverso equipo empleado en la producción de estupefacientes.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal destacó el alcance de la acción. “Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad debilita las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos para proteger a la población de Sinaloa”, señaló en un comunicado oficial.

Las detenciones se enmarcan en los esfuerzos de coordinación interinstitucional que las autoridades federales llevan a cabo en Sinaloa, entidad que ha sido epicentro de la disputa entre facciones del crimen organizado en los últimos meses.

La captura de figuras con órdenes de extradición vigentes representa además un elemento de cooperación con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

