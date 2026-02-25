Publican en redes

Gabinete de Seguridad federal destaca reunión de alto nivel con autoridades de Estados Unidos

Gabinete de Seguridad destacó la reunión de alto nivel que en la víspera sostuvieron funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos

Reunión de alto nivel entre funcionarios de México y EU.
Reunión de alto nivel entre funcionarios de México y EU. Foto: @GabSeguridadMX.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad destacó la reunión de alto nivel que en la víspera sostuvieron funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas precisaron que en la reunión se reafirmó el compromiso de colaboración bilateral “en beneficio de nuestras naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson @USAmbMex y @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua.

TE RECOMENDAMOS:
Actividad sísmica en México
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 25 de febrero: Noticias AL MOMENTO de sismos

“Agradecemos la presencia y participación del general Ricardo Trevilla de @Defensamx1, @AlmiranteSrio de @SEMAR_mx, @ErnestinaGodoy_ de @FGRMexico, @rosaicela_ de @SEGOB_mx, @OHarfuch de @SSPCMexico y @r_velascoa de @SRE_mx, así como integrantes de la delegación estadounidense”, se informó en redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
El narco fue abatido el domingo.
Informan en redes

Familiares de ‘El Mencho’ solicitan entrega de sus restos