Autoridades ambientales de la CDMX intervienen para garantizar protección animal en un refugio

Ante la incertidumbre generada por una reciente sentencia judicial que ordena el cambio de administración en el predio que ocupa el “Refugio Franciscano”, el Gobierno de la Ciudad de México ha desplegado un operativo de acompañamiento interinstitucional.

El objetivo primordial es asegurar la integridad y el bienestar de los ejemplares que habitan en el inmueble, independientemente de la disputa legal que existe por la tenencia de la tierra.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Agencia de Atención Animal (AGATAN), y en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), informaron este sábado sobre las acciones que se llevarán a cabo en el recinto ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Toluca, dentro de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Los animales no serán desalojados

Uno de los puntos más críticos que las autoridades han aclarado para tranquilidad de la ciudadanía y de los grupos protectores de animales es que, según lo estipulado en la resolución judicial, los animales permanecerán dentro del inmueble.

Las autoridades enfatizaron que su intervención se centra exclusivamente en velar por los “seres sintientes”, manteniéndose al margen del conflicto legal entre particulares sobre la administración y propiedad del espacio físico.

Como parte de este esquema de vigilancia y protección, la SEDEMA ha anunciado dos líneas de acción principales que se ejecutarán de inmediato:

​En primer lugar, se instalará una mesa de trabajo facilitada por la AGATAN y la PAOT. Esta medida responde a una petición directa de las partes involucradas en el litigio.

El propósito de este espacio es generar canales de comunicación efectivos y alcanzar acuerdos puntuales que pongan por encima de cualquier interés privado la salud y seguridad de la fauna resguardada en el lugar, respetando siempre el ámbito de atribuciones de cada dependencia.

En segundo lugar, se llevará a cabo un censo exhaustivo de la población animal que se encuentra actualmente en el Refugio Franciscano.

Este levantamiento de información es vital para contar con datos actualizados que permitan no solo identificar a cada ejemplar, sino también dar un seguimiento médico preciso y, en caso de ser necesario, definir acciones de atención veterinaria o alimenticia conforme a la normatividad vigente en la capital.

El Gobierno capitalino reiteró que mantendrá una vigilancia permanente en la zona. La coordinación interinstitucional buscará garantizar el estricto cumplimiento de la sentencia judicial sin que esto derive en el descuido o maltrato de los animales.

​Con estas medidas, las autoridades ambientales de la Ciudad de México buscan refrendar su compromiso con una actuación responsable y transparente, orientada a la protección de los seres sintientes y al respeto de los mandatos judiciales, asegurando que el conflicto administrativo no vulnere la calidad de vida de los animales bajo resguardo.

