Van 8 muertos tras los ataques en Guatemala

Militares del Ejército de Guatemala refuerzan su frontera desde el 9 de diciembre.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala confirmó que ocho cadáveres ingresaron a las morgues de Huehuetenango y San Marcos, lo que eleva el saldo mortal de los enfrentamientos registrados el pasado lunes entre grupos criminales vinculados a los cárteles de Sinaloa y Chiapas-Guatemala en municipios fronterizos con México.

Todas las víctimas fallecieron por heridas de bala, según determinaron las necropsias realizadas por la institución forense, la cual agregó que siete de ellos fueron trasladados a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos.

El Dato: la quinta Brigada de Infantería de Guatemala patrulla la Línea Divisoria Guatemala–México, para garantizar la tranquilidad de la población y resguardar su soberanía.

Hasta ahora, sólo dos de las víctimas han sido identificadas: Ramiro Méndez Ambrosio, de 52 años, atacado en Tacaná, y Luis Amed Guillén Albores, de 46 años, en Huehuetenango. Los otros seis permanecen como personas no identificadas.

La violencia se desató cuando integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS), liderado por Los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, incursionaron en varios municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos para enfrentar al cártel Chiapas-Guatemala, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los ataques ocurrieron entre las 4:00 y 6:21 horas del lunes 8 de diciembre, en lo que las autoridades describen como una operación coordinada y simultánea. Según el informe circunstanciado de la Policía Nacional Civil (PNC) del país sudamericano, en cada hecho participaron entre 10 y 15 individuos, presuntamente integrantes de Los Chapitos.

La organización delictiva dejó mensajes intimidatorios en las áreas donde ejecutó los ataques. Uno de las misivas más directas fue dirigido al gobierno de Guatemala. “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte. CDS”, advertían las mantas colocadas en distintos puntos de la frontera.

El objetivo de los ataques parece ser Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias el Teniente, hijo de Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, quien falleció el 8 de junio en un enfrentamiento con la policía mexicana en la frontera de Chiapas con La Mesilla, Huehuetenango.

“Walfre Donaldo Calderón Calderón, Sinaloa viene por ti”, decían las mantas colocadas en un centro turístico de la aldea Chacaj, Nentón.

El documento oficial de la PNC reveló detalles sobre la sofisticación del operativo. Los atacantes utilizaron drones, para lanzar explosivos. El arsenal recuperado después de los enfrentamientos incluye fusiles de alto calibre, granadas, chalecos antibalas, radios de comunicación, municiones y drones de vigilancia que fueron puestos a disposición de las autoridades.

En Agua Zarca, donde ocurrió un enfrentamiento con soldados guatemaltecos, se localizó equipo táctico de alta especificación que las organizaciones criminales emplean para coordinar movimientos y mantener comunicación en zonas sin señal telefónica.

Respuesta militar por los hechos fue conjunta entre las autoridades militares de México y Guatemala, quienes trabajan en coordinación para salvaguardar sus áreas de competencia. Los enfrentamientos que dejaron también un soldado herido, obligaron a ambos gobiernos a coordinar acciones de seguridad en la zona.