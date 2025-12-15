Acuerdo de aguas

Pasó un poco de largo, nos comentan, el acuerdo que alcanzaron México y Estados Unidos en materia de aguas, porque se dio el viernes en la noche, pero tiene mucha relevancia porque implica la liberación por parte de México de 249,163 millones de metros cúbicos a partir de hoy. Aún con ello, los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar un plan en la materia teniendo como plazo el 31 de enero de 2026. Quienes conocen del asunto, nos hacen ver que no hay que perder de vista que fue un acuerdo equitativo, en el que se consideraron las condiciones climáticas y de infraestructura de nuestro país. No se cedió en nada, nos aseguran, porque se pudieron establecer condiciones que buscan el bienestar de los dos países dentro de lo que dice el tratado de 1944. Lo cierto es que al final se priorizó el diálogo a pesar de las presiones del presidente Trump y el Gobierno ha librado un problema más.

